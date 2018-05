Kust en provinciale domeinen zijn er klaar voor 26 mei 2018

Voor het warme weekend worden extra treinen ingelegd naar de kust. Er komt een extra trein tussen Hasselt en Blankenberge, en drie tussen zowel Luik en Oostende als tussen Brugge en Blankenberge. Ook de reddingsposten aan de kust zijn bemand. In Oostende gaat het om drie posten, in De Haan zijn er twee. Blankenberge telt zes bewaakte zones, Knokke-Heist drie. Ook de provinciale domeinen zijn er klaar voor. In Vlaams-Brabant hangt de groene vlag uit in de 'Plas' in Rotselaar en Provinciedomein Huizingen. Ook in 'De Gavers' (West-Vlaanderen) staan redders tussen 11 en 19 uur paraat. In Antwerpen zijn zwembad De Molen op Sint-Anna Linkeroever en Zwemvijver Boekenberg in Deurne open . In Oost-Vlaanderen is Domein Puyenbroeck open, in de Blaarmeersen in Gent is zwemmen nog verboden. Daar komen pas redders vanaf juni. (FT/SPK/MMB/BKH/VTT/PhT/VDI)

