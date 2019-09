Exclusief voor abonnees Kussende meisjes in K3-clip 30 september 2019

00u00 0

K3 trekt opnieuw de kaart van de diversiteit. In de nieuwe clip 'Altijd Blijven Dromen' komen twee kussende meisjes in beeld. In het vrolijke nummer met een positieve boodschap - dromen is er voor elke leeftijd, elk geslacht en elke huidskleur - wordt door iederéén behoorlijk wat afgekust: jonge mensen kussen, oudere mensen kussen, gemengde koppels kussen en op 2'23'' dus ook twee mooie, blonde meisjes. De clip kon meteen op veel bijval rekenen. "Ik kan niet beschrijven hoe gelukkig ik ben met dat moment", zegt een fan op het internet. Iemand anders zegt: "Meer van dat!"

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis