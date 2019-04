Exclusief voor abonnees Kusje op de mond En oplichtster troggelt mannen 385.000 euro af 05 april 2019

Zeker zeven mannen heeft een 35-jarige vrouw uit Temse opgelicht, goed voor een buit van minstens 385.000 euro. Haar slachtoffers, vooral eenzame vijftigers, vond ze via een datingsite. Ze wond hen om haar vinger. Al na één afspraakje begon ze over samenwonen, als haar financiële zorgen tenminste opgelost zouden raken. De mannen kregen wel een kus op de mond, maar seks wilde ze niet - daarvoor moesten ze eerst een HIV-test doen. Tegen dat de resultaten binnen waren, was ze al met de noorderzon verdwenen. De vrouw ontkent alles en stelt dat de mannen wraak willen nemen omdat zij de relaties beëindigd had. Ze riskeert 40 maanden cel. Opmerkelijk: in 2015 werd de dertiger al eens veroordeeld tot een straf met uitstel voor soortgelijke feiten.

