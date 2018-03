Kus minder gevaarlijk dan handdruk 07 maart 2018

00u00 0

Bang dat je alsnog besmet wordt met griep? "Dan kan je mekaar beter begroeten met een kus in plaats van een hand", zegt profesor Niel Hens. Reden: speeksel houdt minder risico's in dan snot. "Ze bevatten allebei ziektekiemen, maar in het mondspeeksel is de concentratie van het griepvirus kleiner. Van kinderen is geweten dat ze griep gemakkelijk doorgeven omdat ze de neiging hebben snot met de hand af te vegen. Maar ook volwassenen zitten vaak met hun handen aan hun mond, zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Als ik dat vertel aan mijn studenten, zie ik altijd een heleboel handen zakken."