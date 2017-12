Kurt Van Eeghem brengt mooiste eerbetoon aan kleine broertje: "Marc was een tilt geslagen cashautomaat, waaruit vriendschap stroomde. Als je pincode kende, blééf hij liefde geven" Grote broer Kurt Van Eeghem (65) over het verlies van z'n kleinste broer Redactie

00u00 0 Jan Aelberts De Krant Ze waren met vijf, de gebroeders Van Eeghem, zeemanszonen uit Zeebrugge. Sinds vorige week donderdag zijn ze nog met vier. De jongste, acteur Marc Van Eeghem (57), overleed na een gevecht van zeven jaar tegen prostaatkanker. De middelste, tv- en radiopresentator Kurt Van Eeghem (65), neemt samen met ons afscheid van zijn lievelingsbroer, het kakkernestje.

Ja, ik moet het maar bekennen: Marc wás mijn lievelingsbroertje. De andere drie broers zullen wel niet kwaad zijn als ik dit zeg, want hij was waarschijnlijk ook hún lievelingsbroer. Marc was de jongste van vijf zonen. Ik was derde en laatste van het kopgroepje. Als grapje noemden we hen 'de periodieke vergissingen', die twee kleintjes die een heel eind na ons volgden. We woonden in Zeebrugge. Onze vader was baggeraar en werkte in havens over de hele wereld. Als hij pakweg twee maanden in Singapore aan de slag was, kwam hij voor een week naar huis en dan waren onze ouders wel 'ns de tel kwijt, zeker? De kleinste twee waren dus niet gepland, maar heel erg welkom. 'Kurt, steek jij hen in bed?', vroeg ons moeder regelmatig en dan verzon ik sprookjes. Potverdorie, wat was Marcske kritisch als zijn bedverhaaltje niet spannend genoeg was. Hij heeft mijn fantasie enorm aangescherpt."

"Een leeftijdsverschil van acht jaar is veel als je jong bent. Toen ik 16 was, was hij 8. Op mijn 24ste studeerde ik af in Amsterdam (waar hij regie bijstudeerde, red.), maar ik kwam nog weleens in de Zeebrugse jeugdclub 'De Kwalle'. Daar zag ik onze Marc dan dansen. Het trof me telkens hoe identiek onze motoriek was en onze manier van doen. Alsof ik naar mezelf stond te kijken. Marc ging net als ik naar de Studio Herman Teirlinck. Uiteindelijk ben ik geen acteur geworden, hij wel. En wat voor één. Telkens als ik hem later op toneel of op televisie zag, voelde ik hetzelfde: dat ik naar mezelf zat te kijken. Nu, na zijn dood, doet het goed dat ik me aan mijn kleine broerke kan spiegelen."

