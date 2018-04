Kürt Rogiers schakelt de firma Van As in 11 april 2018

Kürt Rogiers speelt vanavond zichzelf in 'De zonen van Van As'. Of zo lijkt het toch. In de populaire reeks rijven Kevin en Frans Van As (Jonas Van Geel en Jaak Van Assche) een contract binnen om werken te doen ten huize Kürt Rogiers. Maar het contract is helemaal op zijn 'Van As': vol fouten en onnauwkeurigheden, en daar probeert Kürt munt uit te slaan. "Ik speel mezelf, maar toch ook weer niet", klinkt het bij het tv-gezicht. "Laat ons zeggen dat het een zwaar uitvergrote versie is van mezelf. Zo arrogant als in het verhaal ben ik niet in het echt, hoop ik. En de mensen gaan niet alles moeten geloven wat ze in de aflevering zien. Maar het was heel plezant om eens met Jonas en Jaak op de set te staan."

