Exclusief voor abonnees Kunstwerk verdwenen: afvalophalers zien er oud papier in 23 augustus 2019

00u00 0

Vier maanden had kunstenares Lucie Van Tienen uit Sint-Gillis-Waas eraan gewerkt: een papieren boot van 6,5 op 1,5 meter. Na een expositie lag de creatie tijdelijk gestockeerd onder haar carport, tot ze eerder deze week plots verdween. De vrouw diende meteen een klacht in bij de politie, maar haar buurman kon het mysterie korte tijd later al oplossen. Hij had gezien dat de afvalophalers de boot meenamen - zij zagen er blijkbaar geen kunstwerk in, maar oud papier. "Ik begrijp het misverstand, maar die mannen waren toch wel heel erg ijverig. Zelfs gedemonteerd zijn twee mensen nodig om het werk op te tillen", zegt Van Tienen. Zij hoopt de boot, die naar een verwerkend bedrijf in Gent gebracht is, alsnog te recuperen. (PKM)

