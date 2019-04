Exclusief voor abonnees Kunstwerk 'The Lighthouse' eert overleden vrijwilliger 09 april 2019

00u00 0

Gilbert Degraeuwe overleed in het najaar van vorig jaar. Voortaan staat er een blijvende herinnering in de bibliotheek van Veurne in de vorm van het kunstwerk 'The Lighthouse'. Gilbert was jaren lid van de bibliotheekraad en bedacht ook de naam 'De Seylsteen'.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen