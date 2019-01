KUNSTSCHAATSEN 25 januari 2019

De Rus Mikhail Kolyada staat op het EK in Minsk aan de leiding na de korte kür. Hij leidt voor zijn landgenoot Samarin en de Spanse titelverdediger Fernandez. De vrije kür wordt morgen geschaatst. Jorik Hendrickx, vorig jaar tiende op het EK, is er niet bij. Hij besliste een pauze in te lassen. (VH)