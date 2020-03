Exclusief voor abonnees Kunstschaatsen 03 maart 2020

Adelina Sotnikova, nog altijd maar 23, houdt het definitief voor bekeken. De Russin, die in 2014 olympisch kampioene werd, is al lang op de sukkel met blessures. Ze kon in Pyeongchang 2018 haar olympische titel niet verdedigen door een enkelblessure. Het kunstschaatsen is erg veeleisend voor het lichaam. Vraag maar aan Loena Hendrickx. De 20-jarige Kempense moest eerder dit jaar al afzeggen voor het EK door een voetblessure en ook voor het WK, dat op 18 maart in Montreal begint, moet ze forfait geven. (VH)