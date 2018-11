Kunstschaatsen 28 november 2018

Kunstschaatser Loena Hendrickx past deze week voor de Tallinn Trophy, waar ze was voor ingeschreven. "Te veel trainen en wedstrijden achter elkaar schaatsen eist langzaam zijn tol. En niet fit afreizen zou een verspilling van geld zijn en het programma verstoren", meldt Hendrickx, die pas opnieuw op het EK (21-27/1 in Minsk) in competitie uitkomt. (VH)