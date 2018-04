Kunstroof van 2,2 miljoen 'met felicitaties van de kunstenaar' 27 april 2018

4 minuten. In zo weinig tijd maakte een dief zich, met behulp van een stormram en een autootje, meester van 2,2 miljoen euro. Dat is toch de geschatte waarde van Arne Quinzes kunstwerk, een creatie van 45 kilogram 18-karaatsgoud. De kunstenaar heeft zowaar woorden van lof voor de dief. "Chapeau dat hij dit kon." Vermoedelijk wil de dader het werk smelten, om zo toch nog 1,5 miljoen aan waarde over te houden.