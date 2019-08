Exclusief voor abonnees Kunstmatige inseminatie moet witte neushoorn redden 24 augustus 2019

00u00 0

Keniaanse dierenartsen en wetenschappers zijn een stap dichter bij de redding van de witte neushoorn gekomen. Van de diersoort zijn nog slechts twee exemplaren in leven. Bij de twee vrouwelijke neushoorns zijn nu in totaal tien eitjes afgenomen. Die zijn meteen naar Italië overgebracht en via ivf bevrucht met het ingevroren sperma van vier overleden mannetjes. De twee wijfjes, Najin (30) en dochter Fatu (19), kunnen echter zelf geen kalf meer dragen. Fatu heeft een aandoening in haar baarmoeder en Najin heeft zwakke achterpoten die complicaties kunnen veroorzaken als ze zwanger wordt. Een internationale groep wetenschappers en natuurbeschermers gaat nu - met behulp van nieuwe kunstmatige voortplantingstechnieken - proberen voor nageslacht te zorgen. Ze zullen dat doen via een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Het onderzoek is al enkele jaren bezig en heeft miljoenen euro's gekost.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis