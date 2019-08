Exclusief voor abonnees Kunstmatige eilandjes ouder dan Stonehenge 24 augustus 2019

Stonehenge is wereldberoemd, maar hoewel hun naam klinkt als een whiskymerk zijn crannogs een pak minder bekend. Er zijn enkele honderden van deze kunstmatige eilandjes in de meren en zee-inhammen van Ierland en Schotland. Met behulp van koolstofdatering hebben onderzoekers nu uitgevist dat een aantal ervan wellicht al dateert van rond 3500 voor Christus - het neolithicum of de jonge steentijd. Dat is duizenden jaren ouder dan tot dusver gedacht werd.

