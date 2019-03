Exclusief voor abonnees Kunstige robot Woonwereld 30 maart 2019

Een mooi kunstwerk geeft je interieur een oppepper en nog meer wanneer je af en toe uitpakt met een ander exemplaar. Dankzij Scribit kan dat zelfs elke dag. De robot heeft vier markers met uitwisbare inkt die alle mogelijke tekeningen op je muur toveren. Scribit is met het internet verbonden en krijgt via een app door welke tekening of tekst jij op je muur wilt zien.

