Kunstenaars voor Biënnale gezocht 10 februari 2018

In Lierde vindt van 18 mei tot en met 3 juni de vierde editie plaats van de Lierdese Biënnale. Lokale kunstenaars kunnen dan tentoonstellen in het gemeentehuis. Alle schilders, beeldhouwers, tekenaars, wevers of fotografen uit Lierde mogen deelnemen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Gaby Desmyter via gaby.desmyter@telenet.be of op 054/41.89.03. (TVR)