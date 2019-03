Kunstdieven in de val gelokt met nep-Brueghel 15 maart 2019

In het Italiaanse dorpje Castelnuovo Magra zijn enkele dieven bij de neus genomen toen ze met 'De Kruisiging', een werk van de 16de-eeuwse Vlaamse meester Pieter Breughel de Jonge, aan de haal gingen. Het schilderij, dat in de plaatselijke kerk Chiesa di Santa Maria Maddalena hangt, zou 3 miljoen euro waard zijn. Een paar maanden geleden kreeg de carabinieri lucht van een mogelijke diefstal. De politie borg het doek op, verving het door een kopie en stelde camera's op rondom de kerk. Woensdag werd het doek echt gestolen, maar de boeven waren zich er niet van bewust dat ze een kopie meenamen. Burgemeester Danielle Montebello, die de pers eerst nog om de tuin leidde door te spreken over "een zware klap voor onze gemeente", bedankte later niet alleen de politie, maar ook andere kerkgangers, "om het geheim niet te openbaren". Zij hadden immers al snel door dat het niet om het originele werk ging. Voorlopig werden de dieven nog niet gevat.

