Kunstbloed 6 05 januari 2019

00u00 0

Geen levensreddende bloedtransfusies zonder voldoende donors, alleen schort het daar zelfs in westerse ziekenhuizen geregeld aan. Maar geen nood: de ontwikkeling van kunstbloed zit in de laatste rechte lijn. Geen 'bloed' dat letterlijk als twee druppels op mensenbloed lijkt, maar wel een vloeistof die bij levensbedreigende omstandigheden tijdelijk de belangrijkste functie kan overnemen: zuurstof afzetten in onze lichaamsweefsels en de schadelijke koolstofdioxide eruit verwijderen. Voorlopig werken wetenschappers nog altijd aan twee verschillende types kunstbloed. Het eerste bevat vooral hemoglobine, een onmisbaar eiwit in echt bloed, dat hier uit stamcel-gegenereerde rode bloedcellen werd gehaald. Dit jaar zullen tien Britse proefpersonen voor de allereerste keer van dit nepbloed toegediend krijgen, weliswaar slechts een 'theelepel' en vooral om te zien hoe lang dit in het lichaam overleeft.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over gezondheid