Kunst puur natuur Zhangye National Geopark • China 26 mei 2018

Ze lijkt wel gefotoshopt, maar deze foto van rotsformaties in het Zhangye National Geopark is wel degelijk puur natuur. Volgens de Chinezen is dit een van de allermooiste plekjes in hun nochtans gi-gan-tische land. Alsof iemand heel voorzichtig laagje per laagje gekleurd zand heeft opeengestapeld, zoals in die kitscherige flessen, maar dan in reusachtig formaat - over liefst 322 vierkante kilometer - en zonder glazen stolp. Deze rotsen in honderd-en-een kleuren werden door de Chinezen dan ook de 'Regenboogbergen' gedoopt. De kleurrijke taferelen werden naar schatting al zo'n 24 miljoen jaar geleden 'geschilderd'. Nadat een botsing tussen twee tektonische platen - de Indische en Euraziatische Plaat - tot deze formaties van enkele honderden meters hoog hadden geleid. Voor de 'verf' zorgden de in de bodem aanwezige zandsteen en mineralen. De winden, regens en tijd boetseerden grillige vormen als torens, kolommen en ravijnen. De kleurtjes ontstonden dan weer door oxidatie: zo wordt de rode kleur bijvoorbeeld veroorzaakt door de chemische binding tussen het ijzer (in de zandsteenlaag) en zuurstof.

