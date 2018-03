Kunst als terreur ONZE OPINIE 15 maart 2018

Waar eindigt artistieke vrijheid en waar begint nodeloos schokkende provocatie? Het is een vraag die zo oud is als de straat en toch steeds weer aantoont dat consequent blijven met zichzelf dagdagelijkse oefening vergt. Een simpel, doch provocerend testje: als u vindt dat Mohammedcartoons (on)geoorloofd zijn, is het dan ook (on)geoorloofd dat een toneelhuis een IS-strijder opvoert als acteur? Laat de vraag even bezinken of gooi ze weg: de vrijheid van opinie is gelukkig nog altijd onbetwist. Misschien is het beter voor de gemoedsrust om de theatermakers van NTGent weg te zetten als 'subsidieslurpende linkse culturo's'. Maar misschien is het dat ook helemaal niet.

