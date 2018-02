Kunnen we morgen SCHAATSEN? 27 februari 2018

Hier en daar waagden enkele waaghalzen zich al op een vijverrandje met krakend ijs. De vrieskou mag dan wel al enkele dagen aanhouden, het blijft toch opletten geblazen. Het ijs is immers in geen geval al dik genoeg voor pirouettes. Al komt daar de komende dagen misschien wel verandering in. "Ten vroegste morgen", laat Marie-Laure Vanwanseele van Agentschap Natuur en Bos weten. Zij meten elke dag twee keer hoe dik de laag al is. Voor goed en veilig natuurijs is dat minstens 5 tot 7 centimeter.