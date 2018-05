Kunnen we het hoofd koel houden? ZELDEN WAS EEN TOPPER ZO ZENUWSLOPEND Stephan Keygnaert

07 mei 2018

06u16 0 De Krant "Voetbal is oorlog", sprak wijlen Rinus Michels. Na negentig en meer nerveuze minuten in Olympia, woedde de oorlog - eerst op het veld, waar Leko en Deschacht net niet op elkaars gezicht sloegen, nadien in de hoofden van alle actoren. Kunnen we het hoofd koel houden?

Zijn ze nu allemaal gek geworden?

Bart Verhaeghe insinueerde complottheorieën. Ivan Leko "haatte voetbal". Olivier Deschacht noemde dit "de mooiste overwinning van mijn carrière" - Olivier, waar gáát dit over, als Club straks kampioen wordt en Anderlecht finaal derde eindigt?

Zelden liepen zóveel mensen verloren in hun emoties na een partij voetbal. Maar evengoed was dit een van de meest zenuwslopende voetbalwedstrijden in moderne tijden in België - twintig minuten te laat begonnen, tot viermaal toe was er oponthoud, met ingehouden spanning, voor 'videodinges', vijf minuten blessuretijd, en toen alle stof was gaan liggen een uitslag die op het eerste gezicht de titelstrijd nieuw leven in blaast.

Want... Anderlecht won.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN