Kunnen ruimtetuigen roesten?

Nee, zou je vermoeden. Want roesten gebeurt alleen onder invloed van zuurstof - vandaar ook het synoniem 'oxideren' - en in de ruimte is er toch geen zuurstof? Wel, dat klopt niet helemaal. Ook voorbij de denkbeeldige Kármánlijn, die op 100 kilometer boven het aardoppervlak het begin van de ruimte aangeeft, is zuurstof aanwezig. Echter niet zoals de O₂ op aarde, maar enkel als de mono-atomische O. Daardoor kunnen dus ook ruimteschepen en satellieten roesten, maar dan veel langzamer dan op aarde het geval zou zijn. Om dat te voorkomen, krijgen de gevoeligste scharnieren en andere onderdelen van ruimtetuigen een beschermend laagje goud mee. (StV)

