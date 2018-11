Kunnen planten dronken worden? 10 november 2018

Nee, meent men bij het Nederlandse Quest. "Want een plant heeft geen zenuwstelsel zoals wij. Dronken zijn, wil zeggen dat de alcohol in je bloed invloed heeft op je brein. Zonder brein kan je dus niet dronken zijn. Wel heeft alcohol een andere invloed op planten. Zo vertraagt een oplossing met een beetje alcohol (5%) de groei en ontwikkeling van planten. Bij 10% wordt de alcohol echt schadelijk en stopt de groei volledig. En een oplossing met 25% alcohol of meer is zelfs dodelijk. Je plant wodka schenken in plaats van water, is dus niet slim." (StV)