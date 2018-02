Kunnen de koppels ook 'nee' zeggen in 'Blind getrouwd'? 06 februari 2018

Wendy en Damiano hebben gisteren als derde koppel hun jawoord gegeven in 'Blind getrouwd'. Daarnaast zagen we hoe Esther en Tim gematcht werden door de wetenschap en ook Frie en Toon een koppel werden. Zij zeggen volgende week 'ja'. Of zouden ze ook 'nee' mogen zeggen? "Een plotse 'nee' op het ultieme moment kan wel degelijk", zegt VTM-woordvoerster Sara Vercauteren. "Er is uiteraard de individuele vrijheid van de deelnemers om voor de ambtenaar in de raadzaal te beslissen om toch niet te huwen. Je kan niemand - ook niet contractueel - verplichten om voor een tv-programma te trouwen. Maar de kans dat één van de tien uitverkorenen op het laatste moment zou afhaken, is wel heel erg klein. Ze weten waar ze aan beginnen, en geloven ook in het matchingproces." Maandag mogen de bruiloftsklokken dus alweer luiden. (MC)

