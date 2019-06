Exclusief voor abonnees Kunnen blinden zien in hun dromen? 08 juni 2019

Dat hangt af van hoelang iemand al blind is. "Mensen die blind geboren worden of vroeg in hun leven hun zicht verliezen - vóór de leeftijd van 6 à 7 jaar - ervaren geen visuele beelden terwijl ze dromen", klinkt het bij het Britse wetenschapsmagazine Science Focus. "Raken mensen op latere leeftijd blind, dan behouden ze zelf wat visuele elementen in hun dromen, maar minder dan bij ziende mensen. Uit Deens onderzoek blijkt bovendien dat hoe langer iemand al blind is, hoe minder visueel ze dromen. Omgekeerd draait de droom van beelden vooral rond geluiden, geuren, smaken en aanrakingen." (StV)