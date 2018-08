Kums wordt papa 23 augustus 2018

De gemiste competitiestart verdwijnt plots in het niets. Sven Kums (30) heeft heuglijk familiaal nieuws. De Anderlecht-speler verwacht samen met zijn vrouw Caroline De Clercq (28) in februari een kindje. Dat kondigde de voormalige Gouden Schoen zelf aan met een foto op Instagram. De zwangerschap gebeurde via een IVF-behandeling in het UZ van Brussel. "Wij stappen van de IVF-trein, omdat we onze bestemming bereikt hebben. Veel geluk aan alle andere passagiers", klinkt het trotse onderschrift bij de foto. (VDVJ)