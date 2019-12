Exclusief voor abonnees Kums uitstekend op 'verdomde 6': "Ik speel er niet graag" 02 december 2019

00u00 0

Jess Thorup schudde zijn elftal danig door elkaar op Kortrijk. Maar liefst vijf vaste basisspelers kregen rust en daar hoorde ook William Owusu bij. Zó veel wisselmogelijkheden heeft Gent vlak voor de verdediging niet. Brecht Dejaegere kwam in de ploeg en Sven Kums nam de positie van Owusu in. De zes dus, de positie waarop hij bij Anderlecht vorig seizoen tegen wil en dank heel wat kilometers maalde. "Ik speel daar niet graag, dat klopt. Het is niet de positie die ik verkies, maar als het de ploeg kan helpen, doe ik dat uiteraard met plezier", aldus Kums achteraf. Het systeem van AA Gent is, gelukkig voor een echte voetballer als Kums, drastisch anders dan dat van Anderlecht vorig seizoen. In de ruit op het middenveld zijn er veel meer onderlinge wisselmogelijkheden. Ging Kums in de aanval, dan nam Odjidja of Dejaegere de positie zonder morren over. Het zorgde ervoor dat de middenvelder zich deze keer wél amuseerde voor de verdediging. Hij kreeg op bezoek bij zijn ex-club een slag van Mboyo en een vuile tik van Azouni, maar voor het overige was hij vaak ongrijpbaar voor het Kortrijkse middenveld. "Dat klopt, maar je denkt toch eerst en vooral in verdedigend opzicht. Ik mocht een paar keer naar voren trekken, maar je wéét dat je de meest defensieve moet zijn. Dat zet toch een rem op je aanvallende intenties." (SDG)

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 03 dagen 18 uren 08 minuten 59 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode