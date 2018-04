Kums, Teo en Markovic onzeker Blessurezorgen paars-wit blijven duren 21 april 2018

00u00 0

De rentree van Hein Vanhaezebrouck komt dichterbij. Hij beschikt immers over zo weinig spelers dat hij mogelijk straks zichzelf moet opstellen - grapje. En toch: voor Racing Genk zijn Sven Kums, die last heeft aan de bil, en Lazar Markovic (adductoren) hoogst onzeker. Ook achter de naam van Lukasz Teodorczyk staat een vraagteken. "Hij sukkelt met de sinussen", zuchtte Hein. "Na Standard heb ik met Teo gesproken. Wel, hij kon zich niks meer van die match herinneren door dat probleem. 'We speelden met tien, coach', zei Lukasz me. 'Ik was nergens.'" Als de Pool niet fit geraakt, is Silvère Ganvoula, ondanks zijn gebreken, de logische vervanger. Nog in de paars-witte ziekenboeg is Andy Najar hersteld na zijn hamstringblessure - "We moeten zien of Andy kan aantreden" -, terwijl de partij in Limburg voor Uros Spajic (enkel) in principe te vroeg komt. (PJC)

HLN