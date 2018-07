Kums out, Trebel kapitein? 28 juli 2018

00u00 0

Het nieuwe seizoen start in mineur voor Sven Kums. Hij moet passen voor KVK met last aan de heup. Ook Saief is onvoldoende fit. "Ze zijn op de sukkel", zuchtte trainer Hein Vanhaezebrouck, die ook een nieuwe kapitein moet aanduiden. Adrien Trebel lijkt de grootste kanshebber om de aanvoerdersband over te nemen van Dendoncker. De Duivel is op weg naar de exit, Marseille wordt genoemd. Opvallend: wellicht start jeugdspeler Sebastiaan Bornauw (19) centraal achterin. Zondag is het fandag, met voor het eerst een presentatie van de damesploeg. (PJC)