Kums onzeker voor Charleroi door dijprobleem 23 april 2018

00u00 0

Twintig minuten voor tijd moest Sven Kums naar de kant. De contractuur in de dij die ook al tegen Standard opspeelde, had zich opnieuw gemanifesteerd. "Na de match tegen Standard heb ik niet meer getraind. Ik bleef binnen voor verzorging. Die rust heeft me deugd gedaan, want de eerste helft voelde ik niets. Na de rust wel en ik wilde niet het risico op een verrekking of scheur lopen. Begin deze week ga ik weer op doktersvisite, maar ik hoop er tegen Charleroi toch bij te zijn." (MJR)