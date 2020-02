Exclusief voor abonnees Kums onzeker, Depoitre klaar 29 februari 2020

00u00 0

Odjidja is geschorst voor de wedstrijd bij Cercle, maar het goede nieuws is dat een scan uitwees dat Kums donderdag géén breuk in de voet opliep tegen AS Roma. Wel werd een verzwikking en een bloeduitstorting vastgesteld. "Sven heeft zich vrijdagochtend beperkt tot fietsen, hij had pijn, we moeten afwachten hoe hij reageert. Maar ik hoop dat hij klaar geraakt", zegt Jess Thorup.

Aanbieding loopt nog 05 dagen 18 uren 33 minuten 10 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode