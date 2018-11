Kums naar de kant met staartbeenblessure 05 november 2018

00u00 0

Sven Kums heeft zijn plek verdiend in de categorie 'vreemde blessures'. De voormalige Gouden Schoen moest gisteren voortijdig naar de kant met last aan het staartbeen. Kums had op training een tik geïncasseerd en kon niet voluit gaan tijdens het sprinten. Hij vroeg zelf om zijn vervanging, wellicht haalt hij Fenerbahçe wel.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN