Exclusief voor abonnees Kums meteen aan de aftrap? 29 augustus 2019

De kans lijkt reëel dat Kums in Rijeka meteen aan de aftrap komt. "Sven heeft zich meteen heel gemotiveerd getoond op training", aldus coach Thorup. "Vier dagen geleden speelde hij 60 minuten in een onderling partijtje, daarin toonde hij dat hij klaar is. Hij wil spelen. Maar of hij ook klaar is voor 90 minuten, moeten we afwachten." Dylan Bronn bleef in België voor onderzoek van zijn voetblessure. (RN)