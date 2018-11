Kums laat Gouden Schoen nog eens blinken 12 november 2018

Twee goals trapte Sven Kums binnen, uitgerekend tegen zijn ex-club. De laatste keer dat hij gescoord had, was op 1 april 2016... met AA Gent. Gisteren blonk hij zijn Gouden Schoen uit 2015 eindelijk nog eens op: bij zijn vervanging kreeg hij een staande ovatie. En dan had hij nog maar "aan 60 procent van zijn kunnen" gespeeld, aldus coach Vanhaezebrouck. Bij afwezigheid van Trebel moet Kums nu de onbetwiste patron worden bij paars-wit.

