Exclusief voor abonnees Kums geschorst tegen Anderlecht (maar hij mocht sowieso al niet spelen) 03 februari 2020

Dat Sven Kums (31) de clash met Anderlecht zou missen, was al eerder bekend. Door een clausule in zijn huurovereenkomst mag de middenvelder - die pas aan het eind van het seizoen eigendom van Gent wordt - niet in actie komen tegen zijn moederclub. Bovendien pakte hij tegen KV Mechelen zijn vijfde gele kaart. Goeie timing, al vond hij die kaart onterecht. "We gingen allebei in duel en ik ging voor de bal. De timing zit wel goed. Uiteraard had ik liever die partij tegen Anderlecht gespeeld, maar dat was sowieso niet mogelijk. We zitten in de goeie flow en ik zou de ploeg willen helpen. In de tribune ga ik meer zenuwen hebben." (SDG)