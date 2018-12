Kums en Dimata blijven onzeker 01 december 2018

Deze week lag voor Hein Vanhaezebrouck de prioriteit niet bij de EL-wedstrijd tegen Trnava, maar wel op de match van zondag tegen Racing Genk. Hij liet een groot aantal spelers rusten en die strategie lijkt zijn vruchten af te werpen. Hein recupereert zeker een aantal spelers. Over Santini en Najar was de Anderlecht-coach optimistisch over hun speelkansen. "Ik heb beiden gezien en dat zag er veel beter uit", zei de coach. Zij mogen in de selectie worden verwacht.