Kums: "Aanvallend mag er zeker nog iets bij" 21 januari 2019

00u00 0

Net als zijn trainer, werd ook Anderlecht-kapitein Sven Kums niet meteen vrolijk van de prestatie van Anderlecht. Toch wilde de middenvelder ook de positieve dingen onthouden. "De ploeg die eerst zou scoren, zou de match ook winnen", begon Kums zijn matchanalyse. "Zij kregen kansen, maar wij ook. Het verschil: zij scoorden." Een verhaal dat we ook voor de winterstop vaak hoorden bij paars-wit. "Het is inderdaad een beetje hetzelfde", beaamt Kums. "We combineren goed tot 30 meter van de goal van de tegenstander, maar dan stokt het. Aanvallend brachten we ook vandaag weer te weinig. Er zat bij momenten té weinig diepgang in ons spel. Ja, we misten Dimata en iedereen weet intussen ook hoe belangrijk Trebel voor deze ploeg is. Ik hoop dat ze snel terug zijn en in aanvallend opzicht mag er zeker nog iets bij."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN