Kumpen ook in beroep 4 jaar geschorst voor dopinggebruik 12 maart 2019

Anthony Kumpen blijft vier jaar geschorst na zijn positieve dopingplas voor het gebruik van amfetamines. De Limburgse autocoureur zag zijn door de disciplinaire commissie van NADO Vlaanderen opgelegde straf in beroep bevestigd. Kumpen weet zijn afwijkende analyse aan het gebruik van medicijnen met dexedrine voor ADHD, maar vond ook in tweede aanleg geen gehoor. Hij mag tot september 2022 niet racen na in augustus 2018 tegen de lamp te zijn gelopen bij een controle tijdens de 24 Uur van Zolder. Omar Souidi, raadsman van Kumpen, laat weten dat hij de beroepsmogelijkheden aan het bestuderen is. "Naar de Raad van State stappen is een mogelijkheid maar we hebben nog niets beslist", meldt de advocaat. (PLA)

