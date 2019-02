Kumpen ontkent dopinggebruik 23 februari 2019

Autocoureur Anthony Kumpen reageerde gisteren op het nieuws over zijn positieve plas op amfetamine tijdens de 24 Uur van Zolder in augustus 2018. De zaak is nu in beroep nadat de disciplinaire commissie van NADO Vlaanderen Kumpen in januari voor vier jaar tot september 2022 geschorst had. Kumpen liet weten dat hij "met klem ontkent ooit doping te hebben gebruikt in een poging zijn prestaties of uithouding onrechtmatig te bevorderen."

