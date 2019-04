Exclusief voor abonnees Kumpen mikt vol op kartcarrière van zoon (6) 04 april 2019

Nu Anthony Kumpen zelf niet meer mag racen na een dopingschorsing, gaat de Limburger alles op alles zetten voor de kartcarrière van zijn 6-jarige zoon Henri-Constant Kumpen. "Mijn zoon start in de MINI-categorie in Italië, want daar mogen ze vanaf 6 jaar rijden. Het is belangrijk dat ze zeer vroeg zeer veel rijden", vertelde de Limburger op de persconferentie van Tom Boonen en Niels Albert. "Het team in NASCAR kan verder zonder mij, dat draait al jaren, dus ga ik me daar niet meteen actief mee bezighouden. We gaan voor de titel met Stienes Longin en de komende weken gaan we nog een internationale topper inlijven." (JCA)