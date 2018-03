Kuisheid Column 08 maart 2018

In Canada lopen al enkele jaren juridische procedures over de nieuwe rechtsfaculteit die de Trinity Western University, een evangelisch-christelijke instelling, graag erkend wil zien. Over de kwaliteit van het aangeboden onderwijs zijn er geen klachten. Maar: studenten die zich willen inschrijven, moeten een overeenkomst ondertekenen die een kuisheidsclausule bevat. Ze moeten beloven geen seksuele contacten te hebben, tenzij ze getrouwd zijn.

