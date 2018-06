Kuerten ambassadeur van het toernooi 08 juni 2018

Gustavo Kuerten (41) zit na zijn drie memorabele zeges op Roland Garros voor eeuwig in de harten van het Franse publiek. De goedlachse Braziliaan mag zich voortaan ambassadeur van het prestigieuze graveltoernooi noemen. Het wordt zijn taak de Parijse grand slam wereldwijd te promoten. Kuerten won de titel in Parijs voor het eerst in 1997. Hij was toen geen reekshoofd en versloeg onder meer qualifier Filip Dewulf in de halve finale.

