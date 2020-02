Exclusief voor abonnees Kucam is enkelband nog niet kwijt 27 februari 2020

De raadkamer in Antwerpen heeft beslist om Melikan Kucam, N-VA-gemeenteraadslid in Mechelen, vrij te laten onder voorwaarden. Het parket gaat in beroep, waardoor Kucam nog niet verlost is van zijn enkelband. De Mechelse N-VA'er werd in januari 2019 aangehouden op verdenking van mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing. Kucam zou zich fors laten betalen hebben om Assyrische christenen uit onder meer Syrië en Irak op de lijst met kandidaten voor een humanitair visum te zetten. Hij was één van de particulieren die in samenspraak met het kabinet van oud-staatssecretaris Theo Francken die lijsten opstelde.