Kubica naar Williams? 10 november 2018

Robert Kubica, die in 2011 zwaar gewond raakte tijdens een rally en sindsdien niet meer op een hoog niveau kon racen, viert volgend seizoen misschien zijn wederoptreden in Formule 1. De 34-jarige Pool heeft behoorlijk wat sponsoring achter zich en zou daarmee bij Williams terecht kunnen. In Brazilië zei Kubica dat hij eerstdaags de knoop doorhakt, want hij zou ook een rol als simulatorcoureur bij Ferrari kunnen krijgen. (JB)