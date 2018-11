Kubica keert terug na acht jaar 23 november 2018

FORMULE 1

Abu Dhabi (zondag) is niet alleen de laatste grand prix van het seizoen. Ook die van Fernando Alonso, die met pensioen gaat, en Stoffel Vandoorne, die bij McLaren opzij wordt geschoven. Hoe ze zich voelen? "Nog niet emotioneel, maar dat komt later in het weekend wel", zegt Alonso. En Vandoorne? "Gemengde gevoelens." Maar gisteren viel ook het officiële nieuws over een terugkeer: de Pool Robert Kubica, ondertussen 33 jaar, keert na maar liefst acht jaar terug - zijn laatste grand prix was in 2010. En vooral: na een verschrikkelijk ongeval in een rally - die hij reed als hobby - verloor hij het volwaardige gebruik van zijn rechterarm, die toen zwaar werd toegetakeld. Een miraculeuze terugkeer. En tegelijk ook niet: Kubica brengt flink wat miljoenen mee van sponsors, 12 à 15 wordt gezegd. En die kan het noodlijdende Williams - waarvoor hij rijdt in 2019 - goed gebruiken. Formule 1 anno 2018, inderdaad. (JB)

