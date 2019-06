Exclusief voor abonnees KU Leuven zet vliegenlarven in om afval te sorteren 26 juni 2019

00u00 0

Onderzoekers van de KU Leuven Campus Geel bestuderen momenteel hoe zwarte soldatenvliegen ingezet kunnen worden om ons afval te sorteren. Ze willen de larven laten groeien op voedselresten uit supermarktrekken. "We weten dat ze daar goed groeien en bekijken of ze het plastic ongemoeid zullen laten. Op die manier willen we nagaan of ze in de toekomst industrieel kunnen ingeschakeld worden in de afvalrecyclage. Want nu moet voedsel dat uit de supermarktrekken gehaald wordt, nog door een automatische ontpakkingsmachine", aldus professor Leen Van Campenhout. De larven van deze vliegen blijken daarnaast ook een belangrijke bron te zijn van eiwitten voor veevoeder. In Europa zijn de larven momenteel enkel toegelaten als onderdeel van visvoeder, maar de regelgeving om ook kippen- en rundervoeder op deze manier met eiwitten te verrijken, wordt in de nabije toekomst verwacht. Daarnaast wil men nog nagaan of de larven kunnen helpen bij de ontwikkeling van geneesmiddelen. "Larven hebben een vernuftig immuunsysteem. We gaan kijken hoe ze reageren op bacteriën die ziektes veroorzaken bij de mens." (BCL)

