KU Leuven spoort autisme op bij pasgeborenen 20 november 2019

In het onlangs opgerichte 'Babylab' aan de KU Leuven worden pasgeborenen nu ook getest op autisme en socio-emotionele problemen. Het gaat om prematuren en broertjes of zusjes van kinderen die de diagnose van autisme kregen. De onderzoekers stellen autisme vast door gebruik te maken van videobeelden die de interactie tonen tussen ouder en kind en ze bestuderen de gelaatsdynamiek van het kind. Ze doen ook aan eye-tracking (volgen van de oogbewegingen, red.) en meten het stressniveau van de baby aan de hand van hartslag en huidgeleiding. De metingen worden afgenomen op specifieke leeftijdsmomenten tussen de leeftijd van 3 maanden en 3 jaar. Volgens de onderzoekers is een vroege diagnose belangrijk om eventuele bijkomende problemen te vermijden. Bovendien ervaren premature baby's meer pijn en stress en bestaat het risico dat ouders en kind zich moeilijk kunnen hechten.

