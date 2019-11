Exclusief voor abonnees KU Leuven onderzoekt racistische slogans op 'politiek incorrecte avond' 02 november 2019

De KU Leuven onderzoekt of studentenvereniging Eoos woensdagavond over de schreef gegaan is tijdens een 'politiek incorrecte avond' in haar fakbar. Die avond werd georganiseerd omdat de vereniging voor Taal- en Regiostudenten "volgens enkelen 'té politiek correct' is", klinkt het op hun Facebookpagina. Maar terwijl de bedoeling was verschillende uitspraken te "ridiculiseren", leidde de avond tot homofobe en racistische slogans en teksten. Zo viel onder meer te lezen: "Slavernij is een keuze, trans zijn is een ziekte." Undivided, een diversiteitsplatform voor studenten en personeelsleden van de universiteit, reageerde geschokt. Intussen excuseerde Eoos zich via Facebook. De Leuvense universiteit wil zowel de organisatoren als mensen die een melding deden horen over de gebeurtenissen.

