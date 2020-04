Exclusief voor abonnees KU Leuven neemt examens af in voetbalstadion 09 april 2020

Om de 'social distancing' te kunnen respecteren, zijn ze creatief aan de Leuvense universiteit. Voor de examens in juni zullen studenten onder meer naar het voetbalstadion van OH Leuven moeten. Ook studentenrestaurant Alma, een sporthal en een feestzaal zullen dienstdoen als examenlokaal. "Mogelijk komt daar nog de Brabanthal bij", zegt rector Luc Sels. Bovendien moeten studenten ook op zondag komen, "als het niet anders kan". De examenperiode werd al met een week verlengd, tot 4 juli. De KU Leuven probeert ook digitaal examens af te nemen, via Skype. "We kunnen de nodige garanties geven op het vlak van privacy en beveiliging", aldus Sels. (EDLL)